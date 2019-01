Dolce Vita Tejo vai mudar de nome

O maior centro comercial de Portugal, o Dolce Vita Tejo, situado entre Loures e a Amadora, nos arredores de Lisboa, vai mudar de nome. A partir de agora vai passar a chamar-se Ubbo, anunciou esta quarta-feira a empresa gestora do centro, a Eurofund Capital Partners.

“Os antigos fenícios chamaram a Lisboa ‘Allis Ubbo’ que significava ‘porto seguro’ ou ‘porto encantador’ e que era o local de nascimento da cidade e palco de animação, atividades, um espaço onde se iam quebrar rotinas”, explica em comunicado.

Esta mudança de imagem, que começa de imediato, é a primeira consequência visível do processo de transformação do Dolce Vita Tejo num shopping resort. Ou seja, além das normais lojas e restaurantes que tem um centro comercial, o Ubbo vai ter também zonas de lazer que se assemelham a um parque de diversões. Por exemplo, vai ter um parque infantil da Nickelodeon, um parque aquático, uma parede de escalada, mercados ao ar livre ou mini-golfe.

Esta transformação já começou em 2015, com algumas pequenas intervenções no interior, nomeadamente na zona de restauração, mas agora vai alargar-se à grande praça central exterior do centro comercial, onde hoje está um espaço livre e os terminais de autocarros e táxis. Estes serão deslocados para outro espaço, mas continuarão a servir aquele espaço como até agora.

Além destas obras, o Ubbo vai ainda beneficiar de uma ligação direta ao novo hospital que a Trofa Saúde está a construir num terreno mesmo ao lado.

“Havendo uma remodelação total e uma alteração profunda do conceito e valores do centro comercial foi necessário avaliar se faria sentido manter o atual nome e imagem do Dolce Vita Tejo. No fundo este tem uma história e já cumpriu a sua missão”, diz a Eurofund Capital Partners no mesmo documento.

A apresentação do que vai ser construído e a consequente alteração de nome do centro decorreu esta quarta-feira, 16 de janeiro. A mudança de imagem deverá estar concluída na primavera e as obras na praça central no final de 2019, ainda antes do Natal.