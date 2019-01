Derrota de May provoca queda na libra e perdas na bolsa de Londres

A bolsa de Londres lidera esta quarta-feira as quedas na Europa. A libra desvalorizou 1,2% em relação ao euro desde a rejeição do acordo para o Brexit no Parlamento britânico

A Bolsa de Londres está a negociar no vermelho esta quarta-feira, liderando as quedas nas principais praças europeias. O índice FTSE 100 perde 0,57%. O câmbio da libra permanece estável esta quarta-feira de manhã face ao euro depois de uma queda de 1,2% na terça-feira à noite na sequência do anúncio da rejeição no Parlamento britânico do acordo para o Brexit celebrado por Theresa May com a Comissão Europeia.

As praças europeias estão a negociar 'mistas' esta quarta-feira. Atenas, Lisboa e Londres estão em terreno negativo, mas as restantes bolsas estão em terreno positivo. O índice PSI 20 em Lisboa desce 0,2% com nove cotadas no vermelho. A bolsa grega regista a maior queda na Europa, com o índice geral a perder 0,7%. Itália lidera as subidas, com o índice MIB a ganhar 0,7%.

A Ásia fechou 'mista'. A mais importante bolsa da região, em Tóquio, fechou com o índice Nikkei 225 a perder 0,55%, a maior queda na sessão desta quarta-feira nas praças asiáticas. Encerraram, também, no vermelho as bolsas de Shenzhen (na China) e Taipé (Taiwan). A bolsa de Seul liderou as subidas, com o índice Kospi a avançar 0,4%.