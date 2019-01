Catroga diz não saber como a EDP obteve estudo do Governo sobre rendas excessivas

"Neste país não há confidencialidade. Não sei como esses estudos chegaram à EDP", afirmou esta quarta-feira no Parlamento Eduardo Catroga, ex-presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, a respeito do estudo que o Governo de Passos Coelho recebeu no início de 2012 da Cambridge Economic Policy Associates.



Questionado pelo deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, sobre como conseguiu a EDP aceder ao relatório das "rendas excessivas" poucas horas depois de o Governo de Passos Coelho o receber, Catroga desvalorizou. "Só tive conhecimento a posteriori, não sei como apareceu. Mas há que desdramatizar, é normal uma empresa que é parte interessada ter conhecimento", respondeu.



Na sua audição na comissão de inquérito sobre as rendas da energia, Catroga foi igualmente instado por Jorge Costa a esclarecer se havia desde Outubro de 2011 um acordo entre a EDP e o Governo, já que documentos obtidos pela comissão de inquérito incluem referências da EDP a um acordo mas também a propostas de medidas por parte da elétrica liderada por António Mexia.



Catroga disse apenas que o acordo para a sustentabilidade do sector elétrico, que viria a ser fechado em Abril de 2012, "foi um processo de acordo, que levou vários meses".



Segundo Jorge Costa, as propostas que a EDP terá feito ao Governo em Outubro de 2011, ainda antes de a privatização estar fechada, foram rejeitadas pelo secretário de Estado da Energia, Henrique Gomes. Eduardo Catroga respondeu que nunca falou com o secretário de Estado, porque quem contactava com Henrique Gomes eram os administradores executivos da EDP e não os membros do Conselho Geral.



E, acrescentou Catroga, "o responsável político era o ministro, não o secretário de Estado".