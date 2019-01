Altice avança com programa de saídas voluntárias

A Altice anunciou esta quarta-feira que acaba de arrancar com um programa “de caráter voluntário” de saídas, via suspensão do contrato de trabalho ou programas de pré-reforma. No primeiro caso para colaboradores entre os 50 e os 55 anos. No segundo, trabalhadores com mais de 55 anos de idade. O grupo não avança com metas.

Em declarações aos jornalistas, Alexandre Fonseca disse que o grande objetivo deste programa é criar “espaço para o rejuvenescimento e incorporar novos talentos”.

O CEO da Altice Portugal fez questão de reforçar que este programa, apelidado de 'Programa Pessoa' - como o poeta português, explicou o responsável - é “de carácter voluntário e sem objectivos de quantidade; não há mínimos nem há máximos”.

Dos cerca de 8500 colaboradores directos da Altice Portugal, "um pouco mais de 2.000 têm mais de 50 anos" mas a gestão assegura que está longe de ser uma ambição da empresa chegar a números próximos sequer desse universo.

"A quantidade vai depender muito do número de pessoas que se candidatarem", sendo certo que, consoante as candidaturas que surgirem, assim os trabalhadores em causa avançarão ou não para estes programas, de acordo com a análise que a gestão fizer.

O volume de contratação de novos trabalhadores, mais jovens, dependerá do número de saídas e servirá sobretudo para alimentar "áreas em que não temos ainda competências ou não temos competências tão fortes". Questionado pelos jornalistas, a Altice tão pouco adiantou objetivos de corte de custos com pessoal graças a este programa.

Quem tiver completado os 50 anos até ao final de Fevereiro poderá então candidatar-se a a este programa em condições, garante a Altice, competitivas.

Aqueles que têm mais de 50 e menos de 55 anos que acordarem a suspensão do contrato de trabalho continuarão a receber, nomeadamente, 100% do vencimento-base "acrescidos de 50% de outras rubricas remuneratórias". Uma vez com 55 podem passar então à pré-reforma, ficando a auferir até à reforma "80% do valor correspondente à prestação" definida na suspensão do contrato de trabalho atrás referida.

Os trabalhadores interessados podem candidatar-se a partir desta quarta-feira 16 de Janeiro e até 4 de Fevereiro, reservando-se a empresa o direito de recusar candidaturas se considerar que há know-how que se pode perder ou “penalizar a capacidade operacional” da empresa.

O programa foi dado a conhecer ao início da tarde à Comissão de Trabalhadores do grupo.