Afinal havia outras: Catroga escreveu mais cartas a governantes do que já se sabia

Na passada sexta-feira Eduardo Catroga enviou aos deputados da comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia duas cartas que enviou ao Governo de Passos Coelho e ao de António Costa, em defesa dos interesses da EDP. Mas havia mais cartas.



Catroga admitiu esta quarta-feira aos deputados que teve outros contactos, de índole mais pessoal, ao longo dos anos. "São mais de 130 mil investidores. A EDP tem de ter uma clarificação das regras do jogo. Empenhei-me ativamemte", declarou.



O ex-presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP (cargo que ocupou de 2012 a 2018) assumiu que em Maio de 2012 escreveu ao primeiro-ministro Passos Coelho para se congratular pelo acordo do mês anterior para um conjunto de medidas para o sector elétrico. Isto depois de no mês anterior ter contactado por escrito o ministro das Finanças.



E em Agosto de 2016, revelou Catroga, também endereçou uma carta a Mário Centeno, para tentar reverter a cobrança da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético.



Isto depois de em Outubro de 2015 ter apelado ao Governo de Passos Coelho para aprovar o pagamento da anuidade dos CMEC - Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual, porque, segundo o próprio Catroga, "a decisão andava a engonhar há meses".



Em resposta a questões do PCP sobre que contactos teve, pessoal ou formalmente, para defender a EDP, Catroga sublinhou que em vários contactos não foi bem sucedido, como no pedido de reversão da contribuição da energia.