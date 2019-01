Seguros. MDS vai às compras no Brasil

A MDS, empresa participada da Sonae líder na corretagem de seguros e consultoria de riscos, comprou uma participação de 51% na empresa brasileira 838 Soluções.

Com esta operação, enquadrada na estratégia de crescimento da MDS, a empresa espera "desenvolver de forma mais acelerada a oferta na área de benefícios flexíveis no Brasil, e ao mesmo tempo reforçar competências nesta área nos países onde já está presente", refere José Manuel Dias da Fonseca, presidente executivo do grupo, controlado pela Sonae e pela brasileira Suzano, numa parceria 50/50.

A 838 Soluções, uma empresa especializada no desenvolvimento de ferramentas dedicadas à gestão de recursos humanos, com gestão automatizada de benefícios e benefícios flexíveis, em função da performance, tem 15 anos de operação no currículo e acredita poder, agora, "duplicar de dimensão no futuro próximo".

Líder de mercado em Portugal e no top 5 do sector de corretagem de seguros no Brasil, a MDS também trabalha no segmento da consultoria de riscos e está presente em mais de 100 países, com presença direta em Angola, Moçambique, Espanha, Reino Unido, Malta e Suíça. No grupo, integra empresas como a Brokersling, MDS RE, RCG - Risck Consulting Group,HighDome e Flexben.