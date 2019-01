Recorde na produção automóvel: 294.366, em 2018

Nunca se produziram tantos automóveis em Portugal, como em 2018. Os dados revelados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) esta terça-feira confirmam um novo recorde na produção automóvel, à boleia do sucesso do modelo T- Roc, da Autoeuropa.

No total, foram produzidas 294.366 unidades nas quatro bases portuguesas, uma subida de 67% face a 2017.

Três em cada quatro unidades são fabricadas em Palmela. As fábricas de ligeiros (Autoeuropa e PSA, de Mangualde) estiveram em crescimento, mas nos pesados a produção decresceu (15%). O segmento de pesados tem um peso muito reduzido (2%). A produção de ligeiros de passageiros representa 85% do total.

O anterior recorde estava nas 250.832 unidades (2002). A produção manteve-se acima da barreira das 200 mil até 2006 e registou um mínimo em 2016 (143.096).

À boleia do T-Roc

Como principal motor da indústria portuguesa, a Autoeuropa contribuiu largamente para o resultado final. A base de Palmela produziu 224 mil veículos e o T-Roc é um dos modelos em destaque, com 65% da produção - a fábrica tem a produção exclusiva do modelo para o mercado europeu.

A meta da fábrica para 2018 era atingir a cifra de 240 mil carros, mas as paragens e greves impediram que fosse atingida.

A ACAP assinala um outro fator invulgar: a indústria bateu o comércio automóvel. A produção superou as vendas em 21 mil unidades.

“Em 2018 foram vendidos em Portugal 273.213 automóveis, alguns dos quais produzidos em Portugal, pelo que a produção atingida neste ano superou as vendas em 21.153 unidades”, aponta a ACAP.

O grosso da produção (98%) é para exportação. A Europa domina, com a Alemanha à cabeça (20%), seguida da França (15%). FOra do espaço europeu, a China é o principal destino.

Sempre a crescer até 2020

Após o mínimo de 2016, a indústria automóvel está em modo de aceleração até ao fim da década.

A Mobinov - Associação do Cluster Automóvel voltou recentemente a atualizar as suas projeções, que constavam do estudo sectorial, apontando para a meta das 350 mil unidades em 2020. A projeção para 2018 era a de 300 mil unidades. A estimativa para 2020 duplica a cifra de 2017 (175 mil).

"O sector vive um momento invulgar, conjugando a evolução favorável na produção automóvel e na área de componentes", reconhecia há dois meses o presidente da Mobinov, José Couto.

Os modelos da Autoeuropa e da PSA são recentes e têm um ciclo de vida alargado. No Tramagal, a gama Mitsubishi "inclui viaturas elétricas e híbridas" e o anúncio de que a Caetano Bus vai fabricar autocarros movidos a hidrogénio "é uma boa notícia para a indústria portuguesa", reconhecia José Couto.

