Portugal é um dos seis países que aumentaram impostos às empresas entre 2017 e 2018

Nas últimas duas décadas, os impostos às empresas diminuíram, de acordo com uma análise feita pela OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico a 94 países. Caíram, em média, de 28,6% em 2000 para 21,4% no ano passado. No entanto, apesar da queda registada, os impostos às empresas continuam a ser uma fonte importante de receita para o Estado, conclui a primeira edição de estatísticas comparadas “Corporate Tax Statistics” apresentada esta terça-feira por aquela organização.

Entre 2017 e 2018, a França e os Estados Unidos foram dois dos países que mais diminuíram os impostos às empresas, com uma descida de 10 pontos percentuais (p.p.) e 13,07 p.p.

Em sentido contrário esteve Portugal, que está entre os seis países que entre 2017 e 2018 aumentaram os impostos às empresas, no total de 94 países analisados. A este país juntam-se o Canadá, a Índia, a Coreia, a Letónia, Portugal e a Turquia.

O nosso país está entre aqueles que estabelecem um IRC superior a 30%. A taxa efetiva de imposto captado em solo nacional foi de 27,5% em 2017, sendo Portugal o 16ª país com uma taxa mais elevada do grupo analisado.

Ainda assim, Portugal está ligeiramente abaixo da média da OCDE de 9% (para as economias desenvolvidas) no que diz respeito ao peso do encaixe do Estado com a atividade dos negócios no conjunto das receitas fiscais. E fica atrás de países como a Irlanda e o Luxemburgo, onde o peso dos impostos das empresas ultrapassa os 10%.