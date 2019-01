Miguel Frasquilho: A pontualidade da TAP “foi muito fraca em 2018. Devemos assumi-lo e pedir desculpa”

O presidente do Conselho de Administração da TAP assumiu esta terça-feira que a pontualidade da companhia “foi muito fraca em 2018”. “Devemos assumi-lo com frontalidade e pedir desculpa”, disse Miguel Frasquilho, num evento da Associação de Hotelaria de Portugal.

O responsável lembrou que há factores como os constrangimentos do aeroporto de Lisboa, por força da sobrelotação, que não contribuem para uma maior pontualidade, mas defende que a companhia tem as suas responsabilidades sobre falhas que a empresa está a procurar colmatar.

Frasquilho falou ainda dos planos de crescimento da TAP, que têm vindo a ser divulgados, incluindo o objetivo de ter “mais de 70 novos aviões até 2025”, a par de novos destinos, já anunciados. Los Angeles, Houston e Atlanta avançam em 2020. O ‘chairman’ da TAP adiantou que a transportadora aérea irá em breve, “em Fevereiro ou Março”, começar a voar via Xiam para Pequim. A ligação entre Lisboa e Pequim - operada pela Beijing Capital Airlines, do Grupo HNA, que é accionista da TAP - foi suspensa no Outono do ano passado por não ser rentável. A companhia chinesa retoma agora a ligação a Pequim, mas com escala em Xiam.

A TAP voltará, ainda este ano, a voar para Joanesburgo, na África do Sul. Ao todo, “este ano vamos ter 15 novos destinos”. Sobre as perspectivas de evolução do turismo, Miguel Frasquilho disse que “o turismo é bom, gera riqueza e emprego e está em forte crescimento ainda, mas a tendência é de abrandamento”.