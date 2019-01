Ivanka Trump ajuda a escolher líder do Banco Mundial

O Banco Mundial ficou, subitamente, sem presidente e a filha do presidente norte-americano vai auxiliar na seleção do melhor candidato para o cargo

A filha do presidente dos EUA, Ivanka Trump, vai ajudar na escolha do futuro líder do Banco Mundial, cargo que será deixado vago, antes do fim do mandato, por Jim Yong Kim, que passará a trabalhar para um grupo privado em Wall Street.

A notícia é avançada pelo Financial Times (FT) que cita um comunicado da Casa Branca em que é referido que a filha do presidente foi convidada a participar neste processo de seleção já que, nos últimos dois anos, Ivanka trabalhou junto da liderança do Banco Mundial.

Aliás, Ivanka Trump chegou a ser dada como candidata à presidência da instituição, cuja sede fica muito próxima da Casa Branca, em Washington, uma notícia que foi, entretanto, desmentida.

Segundo a Casa Branca, a filha do presidente norte-americano tem as qualificações necessárias para este trabalho e, os porta-vozes da instituição realçam o papel de Ivanca no combate às desigualdades de género e no reforço do poder das mulheres.

O Banco Mundial foi criado em paralelo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) após a Segunda Guerra Mundial para ajudar a diminuir a pobreza mundial, mas a sua influência tem vindo a diminuir com a concorrência de empresas privadas e bancos de desenvolvimento regionais, bem como face ao papel que a China vem assumindo como financiador direto de economias desfavorecidas, faz notar o FT. “Se, por um lado, o Banco Mundial emprestou 64 mil milhões de dólares [cerca de 55,7 mil milhões de euros ao câmbio atual] em 2018, por outro, há estimativas de que os empréstimos chineses se traduziram em vários múltiplos deste valor”, menciona o jornal.