Itália regista procura recorde no lançamento de dívida a 15 anos

O Tesouro italiano colocou esta terça-feira €10 mil milhões no lançamento de uma nova linha de títulos a 15 anos. A procura chegou a €35,5 mil milhões, um recorde nacional em operações sindicadas. Na semana passada, a procura foi de €70 mil milhões nas operações realizadas na Bélgica, Irlanda e Portugal

Os investidores acorreram em massa ao lançamento da nova linha de obrigações italianas a 15 anos realizado esta terça-feira através de um sindicato bancário que integrou o Barclays, Citigroup, HSBC France, JP Morgan e UniCredit. A procura foi de €35,5 mil milhões, um recorde nacional, segundo a Reuters. O Tesouro transalpino colocou €10 mil milhões nesta operação, acima do que normalmente coloca nestas operações sindicadas.

A ocorrência dos investidores às operações sindicadas na zona euro neste início de 2019 está a ultrapassar as expetativas, apesar da descontinuação do programa de compra de ativos pelo Banco Central Europeu no final de 2018.

Na semana passada, as operações realizadas na Bélgica, Irlanda e Portugal atraíram €70 mil milhões, com a operação belga a registar uma procura de €28,5 mil milhões e a emissão portuguesa a atrair €24 mil milhões.

Nas quatro primeiras operações sindicadas na zona euro já foram colocados €24 mil milhões. Em Portugal, o Tesouro colocou €4 mil milhões pagando o juro mais baixo de sempre no lançamento de uma nova linha obrigacionista a 10 anos.

Segundo a Reuters, a Espanha deverá avançar com uma operação sindicada na próxima semana.