Fundador da Huawei desmente alegações de espionagem

Depois de a filha do fundador da Huawei ter sido detida no Canadá, Ren Zhengfei quebra o silêncio para responder às alegações de espionagem por parte da tecnológica.

“Nunca recebi nenhum pedido de nenhum governo para fornecer informação imprópria”, declarou esta terça-feira, segundo a imprensa internacional, numa conferência de imprensa convocada depois da detenção de Meng Wanzhou. “Continuo a adorar o meu país, apoio o Partido Comunista, mas nunca farei nada que possa prejudicar qualquer país do mundo.”

Além disso, o fundador da tecnológica acrescentou ainda sentir “muito” a falta da filha e diretora financeira da Huawei, detida num contexto de desconfiança internacional sobre a tecnológica (e por alegadamente ter violado sanções impostas por Washington ao Irão”.

Vários países, como os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, acusam a Huawei de usar a sua tecnologia vendida no estrangeiro para finalidades políticas ou de ciberespionagem. Em alguns casos, a Huawei viu-se impedida de participar no desenvolvimento da rede 5G nos países em questão.

Também na semana passada um executivo chinês da multinacional foi detido na Polónia por acusações de espionagem, além de um funcionário polaco dos serviços de segurança estatal.

Na altura, a Huawei reagiu apenas dizendo que a empresa “cumpre as leis nos países onde opera” e pediu “a cada funcionário que cumpra as regras nos países onde trabalha”. Já o ministério dos Negócios Estrangeiros chinês mostrou-se “muito preocupado” com a situação, sublinhando que pediu “o respeito pelas leis e pela proteção efetiva de ambas as partes”.