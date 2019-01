Economia alemã cresce ao ritmo mais lento desde 2013

A economia alemã cresceu 1,5% em 2018, um abrandamento significativo em relação a 2,2% registados nos dois anos anteriores, segundo a primeira estimativa divulgada esta terça-feira em Wiesbaden pelo Destatis, o gabinete federal de estatísticas da Alemanha. Trata-se do crescimento anual mais lento desde 2013, quando o PIB aumentou 0,5%.

A maior economia da zona euro tinha acelerado em 2016 e 2017, com um ritmo anual de 2,2%, mas perdeu gás no ano passado. Apesar das exportações terem continuado a crescer, o ritmo abrandou de 4,6% em 2017 para 2,4% no ano seguinte.

Na variação em cadeia, a economia alemã contraiu 0,2% no terceiro trimestre de 2018, e as previsões dos analistas apontam para nova contração no último trimestre do ano, o que, a confirmar-se, será uma entrada em recessão técnica. Os dados do quarto trimestre só serão publicados em fevereiro.

Tendo registado uma recessão de 5,6% em 2009, a recuperação na economia alemã foi travada em 2012 e 2013, com um crescimento de apenas 0,5% durante o pico da crise das dívidas soberanas dos periféricos do euro. Depois, a retoma ganhou gás até ao abrandamento do ano passado.

Apesar da economia alemã abrandar, o governo federal registou em 2018 um excedente orçamental recorde de €59,2 mil milhões, o equivalente a 1,7% do PIB. Berlim registou pelo quinto ano consecutivo um excedente orçamental.