Draghi rejeita que zona euro caminhe para a recessão

A economia da moeda única vai abrandar durante mais tempo do que o esperado, mas não caminha para uma recessão, afirmou esta terça-feira o presidente do Banco Central Europeu no Parlamento Europeu

Os recentes desenvolvimentos na conjuntura da zona euro foram "mais fracos" que o previsto e o abrandamento económico pode "ser mais longo do que o esperado", admitiu esta terça-feira Mario Draghi na sua última presença perante o Parlamento Europeu (PE). No entanto, não considera que a área da moeda única caminhe para uma recessão.

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) debateu esta terça-feira em Estrasburgo com os deputados europeus o relatório anual do banco relativo a 2017. Em outubro, o italiano termina o mandato e o próximo testemunho perante o Parlamento já será do seu sucessor.

Draghi repetiu perante os deputados que o BCE mantém uma política de estímulos signficativa, agora assente no reinvestimento das amortizações dos títulos que detém em carteira e na orientação sobre as taxas diretoras, que não serão mexidas até durante o próximo verão. Considerou suficiente essa orientação para enfrentar o abrandamento que se tem registado e a incerteza global que continua a dominar a conjuntura mundial.

Durante a manhã, Draghi interveio na sessão do PE relativa ao 20º aniversário do euro, tendo, então sublinhado um balanço positivo, destacando o controlo da inflação, uma maior integração das economias com as exportações internas à área da moeda única a subirem de 13% do PIB em 1992 para 20% atualmente, e a consolidação das cadeias de valor intra-europeias.