Vendas do grupo Jerónimo Martins aumentaram 1061 milhões de euros em 2018

O grupo Jerónimo Martins, que detém as cadeias Pingo Doce em Portugal, Biedronka na Polónia e Ara na Colômbia, teve um aumento de 6,5% no seu volume de negócios em 2018. As vendas passaram, assim, dos 16.276 milhões de euros registados em 2017 para 17.337 milhões de euros.

Em destaque, refere a Jerónimo Martins em comunicado, está o negócio na Polónia. Aqui, a rede Biedronka faturou 11.691 milhões de euros, mais 5,6%, isto “apesar dos menos 21 dias de vendas na Polónia”, consequência de alterações legislativas decretadas pelo governo daquele país que levaram ao encerramento das lojas aos domingos.

“A Biedronka, o Pingo Doce e o Recheio reforçaram as suas propostas de valor e continuaram a ganhar quota de mercado, enquanto a Ara avançou no seu plano de expansão e na melhoria dos seus motores de vendas”, afirma o grupo.

Em Portugal, a cadeia Pingo Doce aumentou as vendas em 4,6%, passando para os 3835 milhões de euros.

“2018 foi um ano exigente, particularmente na Polónia, onde enfrentámos uma mudança significativa das regras de funcionamento do mercado. No entanto, fomos capazes de aumentar as quotas de mercado nas três geografias, ao mesmo tempo que gerimos cuidadosamente o mix de vendas enquanto impulsionador fundamental do crescimento rentável. Acreditamos que esta será uma vantagem chave na entrada em 2019”, acrescenta o comunicado.