Portugal registou em novembro a segunda pior queda da produção industrial na zona euro

A contração na produção industrial chegou à zona euro em novembro de 2018. Irlanda e Portugal destacaram-se com as maiores quebras mensais, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia. A produção industrial caiu em novembro 2,5% em Portugal e 7,5% na Irlanda em relação ao mês anterior. Seguiu-se a Alemanha, o motor da zona euro, com uma recuo de 1,9%. A quebra mensal no conjunto da zona euro foi de 1,7% em novembro, depois de um ligeiro crescimento mensal de 0,1% em outubro. O crescimento da produção industrial da zona euro em outubro foi revisto em baixa uma décima.

Em termos homólogos, comparando novembro de 2018 com o mesmo mês de 2017, a contração anual da produção industrial na zona euro foi de 3,3%, depois de uma expansão de 1,2% em outubro face ao mesmo mês no ano anterior. As maiores quedas anualizadas registaram-se na Irlanda, com um afundamento de 9,1%, e na Alemanha, com uma quebra de 5,1%. A contração em Portugal foi de 2,9% e em Espanha de 2,8%.