Famalicão vai ter o maior terminal ferroviário de mercadorias da Penísula Ibérica

Medway assina quarta-feira protocolo com a Câmara Municipal de Famalicão para um investimento de 35 milhões de euros

A Medway, empresa líder no transporte ferroviário de mercadorias na Península Ibérica, assina quarta-feira um protocolo com a Câmara de Famalicão e a IP - Infraestruturas de Portugal para a construção do maior terminal ferroviário de mercadorias da Península Ibérica, num investimento privado superior a 35 milhões de euros, anunciou nesta segunda-feira a autarquia.

Este será "o maior terminal ferroviário de mercadorias da Península Ibérica", destaca a Câmara de Famalicão em comunicado, sublinhando que a nova infraestrutura vai criar 100 postos de trabalho diretos e indiretos.

O novo terminal, com uma área de 200 mil metros quadrados, seis linhas de 750 m e capacidade de parqueamento de 10 mil TEU (o equivalente a mais de 500 mil movimentos/ano) vai servir os portos de Leixões e Sines e procura "dar resposta à necessidade de aumentar a capacidade de movimentação de contentores no Norte do país", refere o município.

O arranque da obra depende apenas das obtenção das licenças necessárias. A conclusão está o prevista para o início de 2020.

A empresa de transporte ferroviário de mercadorias do grupo MSC, que comprou a CP Carga há 3 anos, e tem uma quota de 25% na Península Ibérica, aposta em Lousado, onde está sediada a Continental/Mabor, para para este novo projeto no concelho mais exportador do norte do país.

A última edição dos Anuários Estatísticos Regionais do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativa a 2017, mostra um crescimento de 2,95% nas exportações famalicenses e mostra que o concelho responde por 3,6 por cento das exportações nacionais.

Com um volume total de vendas ao exterior colado aos dois mil milhões de euros (1.998,077 milhões de euros), e um volume de importações ligeiramente superior a mil milhões (1.156,366), o município, o terceiro mais exportador do país, atrás de Palmela e Lisboa, está, também, no pódio dos concelhos com a balança comercial mais favorável do país.