Draghi vai estar no Parlamento Europeu após se saber se Alemanha entrou em recessão

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) fará a sua primeira aparição em 2019, e provavelmente a última antes da reunião de política monetária em 24 de janeiro, indica a Bloomberg. Mário Draghi vai discursar às 16h00 (15h00 de Lisboa) no Parlamento Europeu, poucas horas depois de serem divulgados dados que dirão se a economia alemã, a maior economia europeia, terminou o ano de 2018 em recessão.

No terceiro trimestre, a economia alemã contraiu-se 0,2% face aos três meses anteriores, a primeira quebra desde 2015. A registar-se uma nova contração, nos últimos três meses de 2018, o 'motor' da economia da zona euro terá entrado em recessão técnica, que se define por dois trimestres consecutivos de queda do Produto Interno Bruto (PIB).

Na última reunião de política monetária, o BCE reviu em baixa as previsões de crescimento da economia da zona euro para 2018 e 2019, para 1,9% e 1,7%, respetivamente, uma décima abaixo do indicado três meses antes. A instituição também indicou que os juros devem manter-se inalterados na zona euro pelo menos até depois do verão deste ano. Desde a última reunião do BCE, os dados da zona euro têm vindo a agravar-se, com a descida do índice de confiança e a queda na produção industrial e atividade dos serviços.

O Parlamento Europeu assinala na terça-feira em Estrasburgo os 20 anos da moeda única, numa cerimónia que conta com o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, entre outros responsáveis.