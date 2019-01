Banco de Fomento e BCP acordam empréstimo de €60 milhões a empresas

A Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e o BCP assinaram um acordo para este banco comercial emprestar 60 milhões de euros a empresas portuguesas, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira. O acordo diz respeito a uma linha de capitalização de pequenas e médias empresas (PME) e empresas de média capitalização (entre 250 e 3.000 trabalhadores), cujo financiamento vem do Banco Europeu de Investimento (BEI).

O dinheiro será canalizado para projetos de investimento produtivo de mais longa duração (até 12 anos) nos "setores da indústria transformadora, turismo, agricultura, comércio e serviços", segundo o comunicado hoje divulgado pela IFD, instituição mais conhecida por banco de fomento.

Citado em comunicado, o ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, disse que com as linhas do BEI as empresas portuguesas "vão ter acesso a recursos financeiros estáveis de médio e longo prazo para financiar adequadamente os seus projetos de investimento em inovação e crescimento".

O presidente executivo da IFD, Henrique Cruz, considerou -- por seu lado -- que "esta linha dá resposta a uma das falhas de mercado" que o banco de fomento identificou, nomeadamente o acesso a financiamento de longo prazo.

Por fim, o presidente executivo do Millennium BCP considerou que este financiamento permite prosseguir uma das prioridades estratégicas do banco, o financiamento a empresas com "modelos de negócio rentáveis e sustentáveis".