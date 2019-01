Lisboa no topo das preferências para trabalhar

Lisboa está na moda e não apenas no que ao turismo diz respeito. Também as empresas, nacionais e internacionais, parecem preferir a capital para instalar os seus escritórios e centralizar as suas operações.



A conclusão é da consultora Informa DB, ao analisar os dados das 1000 Maiores PME. As contas são simples de fazer. Deste conjunto de empresas, 442 estão sediadas, ou têm escritórios, na região de Lisboa, e empregam 366 mil pessoas. Adicionalmente, a consultora conclui ainda que este grupo de organizações é responsável por 66% do total do volume de negócios do tecido empresarial instalado no distrito, somando receitas na ordem dos 98 mil milhões de euros.

