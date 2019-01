Fidelidade cria operação de raiz no Chile

A Fidelidade acaba de concretizar a compra de 51% da seguradora peruana La Positiva, mas já está a colocar um pé no Chile, um dos países que também já tinha eleito como potenciais alvos de investimento quando em 2014 definiu o seu plano estratégico.

A entrada neste grande país latino-americano vai ser feita através de uma parceria com uma equipa local de profissionais ligados aos seguros, que desafiaram a Fidelidade a lançar um projeto de raiz.