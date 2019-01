Modernização da Justiça: “50% do caminho está feito”

A ministra da Justiça aproveitará o discurso de abertura do ano judicial, agendado para esta terça-feira, para fazer o balanço daquela que é a grande marca que quer deixar no seu mandato: a modernização da Justiça. O plano apresentado há praticamente três anos para eliminar papel, agilizar procedimentos de gestão e criar maior proximidade com os cidadãos está metade cumprido e tem gerado 4,8 milhões de euros de poupanças anuais. A generalização do projeto-piloto “Tribunal +”, previsto para este ano ainda, deverá somar-lhes 35 milhões de euros.

“A minha aposta fundamental no mandato foi a de alterar, pela modernização, as condições de funcionamento da Justiça e trazer as institui­ções da Justiça para o século XXI. E isso está a ser conseguido”, diz Francisca Van Dunem numa curta conversa com o Expresso. Como? Através de pequenos passos, medidas miudinhas e dispersas que não enchem o olho mas que, conjugadas entre si, “permitem criar um novo ambiente, uma cultura de inovação interna que perdurará independentemente dos ciclos políticos”.