Banca vende €5 mil milhões de imóveis e créditos tóxicos

Os bancos portugueses e os estrangeiros com atividade em Portugal, faturaram, em 2018, cerca de €5 mil milhões com a venda de ativos imobiliários. Neste montante, avançado pela consultora JLL e que representa “um crescimento superior a 80%” face aos €2,7 mil milhões conseguidos em 2017, incluem-se dois tipos de ativos.

Uns são os chamados Real Estate Owned Assets (REO), ou seja, imóveis que estavam hipotecados e já tinham sido executados pelos bancos e portanto, já eram detidos pelo próprio banco. E os outros são os Non Performing Loans (NPL) ou crédito malparado referente a ativos imobiliários, ou seja, empréstimos e hipotecas que não estão a ser pagos, mas que os bancos ainda não recuperaram.