21 empregos do futuro

Numa era em que os dados são apontados como o novo petróleo, geri-los tornou-se vital para qualquer empresa, sobretudo os dados considerados inúteis. Aqueles que estão lá, não são utilizados há mais de um ano, mas nem por isso deixam de ser válidos. A tendência futura das empresas é para recrutarem engenheiros capazes de assegurar a gestão eficaz dos seus dados, alimentando os algoritmos com informação que permita melhorar a qualidade dos dados armazenada e aumentar a quantidade de informação essencial ao negócio. A função requer grande rigor analítico e conhecimentos estatísticos. O objetivo final é transformar os dados aparentemente inúteis em informação valiosa para o negócio.

Já se fala deles, mas no futuro o seu papel será ainda mais determinante. Parte da sua missão passa por identificar e combater ciberataques a organismos públicos e entidades privadas. Para seguir esta carreira será necessário um excelente conhecimento do mundo do cibercrime e das ferramentas utilizadas pelos cibercriminosos. Além de sólidas competências técnicas na área da programação e desenvolvimento, aos agentes de cibercrime são exigidas excelentes capacidades de comunicação e trabalho em equipa já que terão de cooperar com outras forças de segurança.