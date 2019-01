IRS já baixou para 26% nas rendas por dois anos. Proprietários aplaudem, mas avisam que não chega

Os senhorios já podem beneficiar de benefícios fiscais, em sede de IRS, nos contratos de arrendamento de maior duração, a partir de dois anos, e celebrados desde 1 de janeiro de 2019. A respetiva Lei (nº3/2019) foi publicada a 9 de janeiro em Diário da República e entrou em vigor no dia seguinte, a 10 de janeiro.

Nos novos contratos de arrendamento, por um período de dois a cinco anos, os senhorios já beneficiam de uma descida de dois pontos percentuais na taxa de IRS, que passa de 28% para 26%, com efeitos desde o início do ano. Por cada renovação de contrato por igual período, será aplicada uma redução de 2%, até se atingir o limite de 14%, a partir do qual a taxa de IRS não pode baixar mais.

"É apenas um primeiro passo, e apoiamos a política do Governo de começar a reduzir os impostos para incentivar o arrendamento, mas só esta medida não chega para resolver o problema do mercado", frisa João Caiado Guerreiro, presidente da direção da Associação Nacional de Proprietários (ANP).

"Continuamos a ter em Portugal impostos muito mais altos que nos outros países, onde a taxa de IRS sobre o arrendamento já é de 17% a 18%, a começar pela vizinha Espanha, onde também o IMI é um terço do que se pratica cá", faz notar o presidente da ANP.

“Prazos longuíssimos das rendas estão desajustados da realidade”, sustenta a ANP

De acordo com a lei agora publicada, a redução de IRS já aplicável aos contratos de arrendamentos entre cinco e dez anos é de cinco pontos percentuais - e em vez de estarem sujeitos à taxa de 28%, os senhorios passam a pagar 23%, e por cada renovação de contrato com os inquilinos, por um período igual ou superior, beneficiando de descidas de cinco pontos percentuais até chegar à taxa limite de 14%.

Nos arrendamentos de maior duração, por mais de 10 anos, os senhorios beneficiam de uma redução única de 14% na taxa de IRS, que assim desce automaticamente de 28% para 14%. Se a duração dos contratos atingir 20 anos ou mais, a descida é de 18%, baixando o respetivo IRS para 10%.

É nos contratos de arrendamento por dois anos que a Associação Nacional de Proprietários vê os efeitos mais positivos da lei agora publicada. "Os prazos longuíssimos estarão desadequados da realidade, e tenho dúvidas que tenham efeitos práticos", considera João Caiado Guerreiro.

"Frequentemente já vemos as rendas a baixarem com as renovações de contratos", lembra o presidente da ANP. "Se o proprietário tem um bom inquilino, tem interesse em mantê-lo e até está disposto a fazer uma renda mais baixa. Essa imagem que se criou da oposição do senhorio face ao inquilino é uma ideia marxista".

Imóveis vão estar alocados ao arrendamento acessível por 25 anos

A presente lei, que altera o código do imposto sobre os rendimentos prediais decorrentes do arrendamento por uma duração superior a dois anos, prevê também a criação de programas de construção para renda acessível, cabendo ainda ao Governo definir as rendas máximas a cobrar e os restantes requisitos do programa.

É estabelecido um prazo mínimo de 25 anos para os imóveis ficarem afetados ao programa de arrendamento acessível. "Em caso de afetação dos imóveis a finalidade diferente dentro do prazo referido, a entidade responsável pelo programa ou, em caso de concessão, o concessionário, são responsáveis pelo pagamento ao Estado dos valores correspondentes à redução de IVA liquidado resultantes da aplicação da taxa reduzida", pode ler-se na lei.

Além da lei nº 3/2019, também foi publicada a 9 de janeiro em Diário da República a lei nº 2/2019, que autoriza o Governo a aprovar um regime especial de tributação contemplando a isenção de tributação, designadamente em sede de IRS e de IRC, no caso dos imóveis alocados ao Programa do Arrendamento Acessível.

"Quando em Portugal se avança para um programa de arrendamento acessível, é estranho não comparar com práticas de outros países onde há soluções comprovadas neste campo e que estão a correr bem, como é o caso da Suiça", faz notar João Caiado Guerreiro. "Devíamos procurar esses regimes e trazê-los para Portugal, em vez de fazer grandes complicações".

O presidente da Associação Nacional de Proprietários frisa ainda que quando no país "os licenciamentos de obras duram anos e os impostos são caríssimos, falar depois em incentivar imóveis para rendas acessíveis é uma contradição. Temos um problema: Portugal precisa de investimento, mas faz-se muita coisa para afastar o investimento".