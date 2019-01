Assembleia Geral da Pharol volta a ser adiada

A Assembleia Geral (AG) da Pharol desta sexta-feira, que arrancou às onze da manhã, iria votar a renovação da eleição dos órgãos sociais e comissão de vencimentos para o triénio 2018-2020, mas foi suspensa. Os accionistas voltarão a reunir-se dia 8 de Fevereiro.

Esta votação já tinha sido adiada uma vez, depois de ter estado inicialmente agendada para 23 de Novembro. Como refere a convocatória, esta votação resulta da necessidade de, no seguimento de uma providência cautelar da accionista Telemar, "regularizar a situação". Esta providência cautelar resultou na suspensão, em Outubro do ano passado, da deliberação de eleição dos membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020, ocorrida na Assembleia Geral da Pharol, SGPS SA, de 25 de Maio de 2018.

Face a este enquadramento, "é do interesse social regularizar a situação, fazendo eleger os membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos; (...) solucionar o impasse gerado pela decisão no referido procedimento cautelar; (...) eleger um número ímpar de elementos do Conselho de Administração, correspondente ao número máximo de elementos permitido pelos estatutos da Sociedade".

À frente da antiga PT SGPS, está previsto que continue Luís Palha.