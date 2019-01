Sonae investe na cibersegurança

A Sonae IM (Investment Management) comprou uma posiçāo maioritária na Excellium, líder luxemburguês em serviços de cibersegurança, com presença em 7 países.

A nova empresa, com 120 trabalhadores, vem juntar-se à S21sec e a outras unidades mais pequenas do mesmo sector no universo Sonae, que assim se torna um dos principais players europeus na área da cibersegurança, somando mais de 500 trabalhadores e garantindo presença direta em 6 países.

Na apresentaçao da Excellium, a Sonae diz que a sua mais recente participada conta com uma base de clientes que inclui "as mais conceituadas instituições financeiras, entidades governamentais e grupos económicos a trabalhar no Benelux", mas não revela nomes nem avança o valor do negócio. Refere também que esta empresa, fundada há cinco anos, tem presença comercial no Luxemburgo, Bélgica, França, Marrocos, Tunísia, Senegal e Costa do Marfim, dando suporte a 140 clientes.

"Com esta transação, a Excellium e a S21sec, líder e pioneira em cibersegurança à escala da Península Ibérica, também presente na América Latina, reforçam o seu portefólio de serviços e tecnologias, permitindo aos clientes o acesso a uma oferta mais completa, inovadora e integrada", diz a Sonae em comunicado.

Atenta ao crescimento exponencial do cibercrime, a Sonae já comprou 10 empresas neste sector desde 2014 e considera que este investimento aumenta a capacidade de inovação e de resposta a ameaças nesta área, caracterizada pela fragmentação do mercado.

"No seguimento da aquisição em 2016 da Sysvalue, em Portugal, e da fusão da S21sec com a Nextel em Espanha, em 2018, está transação reforça a nossa aposta na consolidação do sector", sublinha Carlos Alberto Silva, administrador executivo da Sonae IM.

A Sonae IM é a empresa do grupo Sonae focada no investimento em empresas tecnológicas nas áreas de cibersegurança e retalho, reunindo mais de 20 investimentos diretos em empresas com elevado potencial tecnológico e em diferentes fases de desenvolvimento.

Como limited partner a Sonae IM também investiu em 3 fundos geridos pela Armilar Venture Partners, com participações em 22 empresas, da Outsystems à Feedzai.