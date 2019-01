Jaguar Land Rover também avança com despedimentos. São 4.500 em todo o mundo

A Jaguar Land Rover prevê avançar com um plano de corte de pessoal que irá abranger 4.500 trabalhadores, sobretudo com cargos de gestão. O maior fabricante de automóveis britânico justifica a medida com a redução da procura de carros a diesel atual, assim como com a menor procura vinda da China.

Ralph Speth, CEO, explica que o grupo enfrenta nesta altura "múltiplas disrupções geopolíticas e regulatórias, tal como desafios tecnológicos. E afirma que haverá uma aposta forte nos carros eléctricos.

A Jaguar Land Rover, atualmente detida por o conglomerado indiano Tata, dispensou 1.500 trabalhadores no ano passado.

A medida foi anunciada esta quinta-feira, dia igualmente escolhido pela Ford para anunciar fortes reduções na sua força de trabalho, neste caso ainda não quantificadas, embora a imprensa norte-americana admita que pode ultrapassar as 25 mil pessoas.