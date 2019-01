Ford vai despedir em massa na Europa

A Ford vai despedir milhares de trabalhadores nas suas operações europeias, no âmbito de uma reestruturação global destinada a permitir um regresso aos lucros por parte deste gigante da indústria automóvel. A medida faz parte de um plano para cortar custos em 14 milhões de dólares (mais de 12 mil milhões de euros) em custos. Em declarações ao Financial Times, o presidente da Ford, Steven Armstrong, garante "não se trata de tornar o negócio atual mais eficiente mas de o redesenhar completamente".

Em Dezembro do ano passado alguns analistas citados pela imprensa norte-americana avançavam com uma previsão de que a Ford pudesse vir a dispensar 25 mil trabalhadores em todo o mundo, mas sobretudo na Europa. No entanto, ainda não há detalhes oficiais da dimensão destas medidas de corte de pessoal.

O fabricante norte-americano tem vindo a sofrer os efeitos, nomeadamente, da contração sentida naquele que é o seu principal mercado europeu, o Reino Unido. Ao todo, a Ford emprega cerca de 54 mil pessoas na Europa, sobretudo na Alemanha, Reino Unido e Espanha.

Para além dos cortes no pessoal, está prevista a descontinuação de modelos menos rentáveis e a reconfiguração da sua joint-venture na Rússia. Também nos EUA já estão a ser feitas descontinuações.

Na informação divulgada esta quinta-feira, o responsável para a Europa da Ford confirma que o impacto será significativo e que todas as hipóteses estão em aberto, incluindo o possível encerramento de unidades de produção.

A indústria automóvel mundial está neste momento sujeita a fortes pressões. Para além de fatores como o Brexit ou as exigências ambientais, este negócio enfrenta ainda uma mudança de paradigma com os carros elétricos ou os 'self-driving cars' a tomarem a dianteira no futuro desta atividade, exigindo muito mais do ponto de vista de inovação tecnológica.

A Ford já esteve presente em Portugal, com a Volkswagem, na Autoeuropa, mas desfez-se da sua participação há vários anos. Neste momento não tem produção em Portugal.