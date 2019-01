Divórcio pode fazer Mackenzie Bezos a mulher mais rica do mundo

O casal mais rico do mundo vai divorciar-se e isso pode colocar Mackenzie Bezos, ainda casada com o fundador da Amazon, Jeff Bezos, no topo do ranking das mulheres com as maiores fortunas globais, segundo uma análise feita pela Bloomberg.

Ainda não há declarações do casal, que esteve casado 25 anos, de como irão fazer a separação dos bens, incluindo os 16% que detêm na Amazon. Com uma fortuna avaliada em 137 mil milhões de dólares, Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo e uma partilha igualitária da fortuna, daria a Mackenzie 69 mil milhões de dólares.

Para já o lugar de mulher mais rica do mundo cabe a Françoise Bettencourt Meyers, a neta do fundador da L’Oreal, com uma fortuna avaliada em 45,6 mil milhões de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index, que contabiliza a riqueza detida pelas 500 pessoas mais afortunadas do mundo.

De acordo com a Bloomberg, a maior parte das 66 mulheres que integram este índice chegaram via herança ou através de divórcios multimilionários, existindo apenas seis mulheres que alcançaram a tabela pelo seu pulso, contra os casos de 313 homens.