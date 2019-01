Catroga vai à comissão de inquérito das rendas da energia na próxima semana

O ex-presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, Eduardo Catroga, vai ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito das rendas da energia na próxima quarta-feira, 16 de janeiro, segundo a informação recolhida pelo Expresso.

Catroga, que se mantém no Conselho Geral da EDP, mas já não como presidente, deverá ser confrontado com os contactos que teve com o Governo de Passos Coelho e com a negociação de medidas na área da energia que envolviam a EDP.

A comissão parlamentar de inquérito (CPI), que esta quarta-feira retomou as suas audições com a presença do antigo secretário de Estado da Energia Carlos Zorrinho, já tem outros convidados em agenda.

Para 17 de janeiro está prevista a audição ao presidente da Apren - Associação de Energias Renováveis, António Sá da Costa. A 22 de janeiro será ouvido Vieira da Silva, a respeito das decisões tomadas como ministro da Economia entre 2009 e 2011.

O antigo secretário de Estado da Energia Henrique Gomes (que esteve em funções apenas nove meses, entre 2011 e o início de 2012) deverá falar aos deputados a 23 de janeiro.

A comissão de inquérito deverá ainda ouvir outros ex-secretários de Estado da Energia, como Artur Trindade e Jorge Seguro Sanches, mas não tem ainda datas marcadas para estas audições.