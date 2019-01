Anacom obriga os CTT a garantir qualidade do serviço postal nos concelhos onde fecham estações

“A ANACOM adoptou uma decisão em que determina aos CTT que apresentem, no prazo de 20 dias úteis, uma proposta” para que “em cada concelho exista pelo menos uma estação de correios ou um posto de correios com características equivalentes às da estação” e que o referido posto satisfaça as necessidades de acesso aos serviços postais por parte dos seus utilizadores.

Nas exigências inclui-se a garantia de uma adequada formação dos colaboradores responsáveis pelo atendimento nas estações, o “cumprimento regular dos horários estabelecidos” e “a adoção de procedimentos que contribuam para garantir a confidencialidade, sigilo, inviolabilidade dos envios postais e proteção da vida privada”.

O presidente da ANACOM explica que, face às muitas reclamações e interpelações que chegaram, foi decidido efectuar diversas ações de fiscalização a postos de correios. Estas ações mostraram que, nos locais onde os CTT encerraram estações e subcontrataram a terceiros, o serviço perdeu muita qualidade.

Ora, tendo em conta os compromissos assumidos pelos CTT no contrato de concessão, a intervenção de terceiros “não pode, em qualquer circunstância, pôr em causa a prestação dos serviços concessionados, com observância das exigências de qualidade, igualdade e não discriminação”.

O regulador recomenda ainda que “durante o procedimento de revisão dos objetivos de densidade da rede e de ofertas mínimas de serviços, não adoptem quaisquer medidas que do contrariem os objetivos visados”.

