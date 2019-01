Previsão de acordo entre EUA e China anima bolsas

As bolsas da Ásia Pacífico fecharam esta quarta-feira pela quinta sessão em terreno positivo. Praças europeias seguem tendência de ganhos. Negociações em Pequim entre delegações dos EUA e China terminaram, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês. Trump deu sinal otimista na terça-feira

As negociações em Pequim entre delegações norte-americanas e chinesas terminaram esta quarta-feira, anunciou há uma hora o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, referindo que a parte chinesa divulgará em breve os resultados.

A expetativa sobre o desfecho das negociações é positiva nos mercados de ações, que acumulam uma subida de quase 4% no índice mundial MSCI desde 4 de janeiro. A Ásia regista cinco sessões consecutivas no verde e a Europa e os EUA sobem há três. O presidente Trump deu um sinal otimista na terça-feira ao referir num tweet que as negociações "estão a ir muito bem". O encontro das duas delegações que estava previsto para durar apenas segunda e terça-feira estendeu-se por mais um dia.

As bolsas da Ásia fecharam esta quarta-feira em terreno positivo, com o índice de Hong Kong a liderar os ganhos, com uma subida de mais de 2%. Em Tóquio, a mais importante bolsa asiática, o índice Nikkei 225 avançou 1%.

A Europa abriu, também, no verde, com Paris e Milão a liderarem as subidas. Em Lisboa, o PSI 20, segue a tendência europeia, com ganhos de 0,7%, depois de ter perdido 0,29% no dia anterior.

Também no mercado do ouro negro, a trajetória é de ganhos. Desde o início do ano, o preço do barril de Brent já subiu 10,5%. Tendo fechado o ano de 2018 em 53,80 dólares, está a cotar esta quarta-feira acima de 59 dólares.

Recorde-se que os presidentes dos EUA e da China acordaram no final de novembro, à margem da cimeira do G20 em Buenos Aires, uma trégua até 1 de março para dar lugar a negociações sobre a guerra comercial iniciada no verão passado por Donald Trump. No primeiro relatório de previsões deste ano, o Banco Mundial alertou na terça-feira que a guerra comercial já afetou 2,5% do comércio internacional, cujo crescimento anual desacelerou de 5,4% em 2017 para 3,8% em 2018. As previsões do banco até 2021 apontam para a continuação da desaceleração nas trocas mundiais.