Portugal lança nova Obrigação a 10 anos pagando o juro mais baixo de sempre

O Tesouro colocou esta quarta-feira €4 mil milhões em dívida a 10 anos através de um sindicato bancário pagando 1,95%. Nas anteriores operações similares desde 2006 pagou entre 2,137% e 4,823%. Responsável da agência DBRS considera o resultado importante para a redução do peso da dívida e a melhoria da qualidade do crédito

O Tesouro colocou esta quarta-feira dívida pública a 10 anos no montante de €4000 milhões através de um sindicato bancário pagando 1,95%, a taxa mais baixa de sempre em operações sindicadas de lançamento de uma nova linha de Obrigações do Tesouro (OT) naquele prazo. A procura foi, também, muito elevada, perto de cinco vezes o montante colocado, acima do verificado na operação sindicada de janeiro do ano passado. O facto do Banco Central Europeu (BCE) ter concluído o programa de compra de ativos em dezembro passado não afetou a operação.

“Uma vez mais, o Tesouro conseguiu emitir dívida com uma taxa abaixo do custo médio do stock da sua dívida atual, o que tem vindo a permitir baixar o custo médio de endividamento”, refere Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do Banco Carregosa.

Um sinal positivo na opinião de Jason Graffam, vice-presidente da agência de notação DBRS, responsável pela avaliação do rating português. “Os mais baixos custos de financiamento e, por consequência, menores encargos com juros – no final de 2018 em 3,5%, tendo caído de 4,2% dois anos antes – estão a contribuir para uma queda estável do peso da dívida pública no PIB”, refere o responsável da agência canadiana. “A persistente redução do peso da dívida no PIB é um elemento positivo na qualidade do crédito”, conclui Graffam.

Portugal realiza operações deste tipo para lançar novas linhas de obrigações que sirvam de referência no mercado. Em relação às OT a 10 anos que estão no mercado e ainda não venceram, o Tesouro realizou nove operações sindicadas desde 2006, pagando taxas entre 2,137% - na anterior operação de janeiro de 2018 – e 4,823% em 2010. Até 2015 não realizou operações deste tipo no prazo a 10 anos. Nessa ocasião, no regresso ao mercado no ano em que o BCE iniciou o programa de compra de ativos, o Tesouro pagou 2,92%. Até à operação desta quarta-feira, as taxas mais baixas, entre 2 e 3%, registaram-se em 2015, 2016 e 2018.

A colocação desta quarta-feira corresponde a cerca de um quarto do financiamento através de obrigações que a Agência de Gestão do Tesouro e da Dívida Pública (IGCP) prevê para 2019 num total de €15,4 mil milhões. “Apenas com esta operação, Portugal consegue, também, um encaixe de cerca de metade do montante vivo da linha que vence em junho (8143 milhões) pelo que o IGCP continua a gerir bem estes temas”, diz Filipe Garcia, presidente da consultora Informação de Mercados Financeiros.