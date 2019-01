Cristina Ferreira teve o dobro dos espectadores de Goucha no segundo dia de “O Programa da Cristina”

“O Programa da Cristina” de Cristina Ferreira, na SIC, teve o dobro do share do “Você na TV” de Manuel Luís Goucha na TVI na terça-feira, um dia após a estreia arrasadora que bateu recordes de 2002.

Os números da CAEM/GSK revelam que o segundo dia do novo programa da SIC fez 38,3% de share e totalizou uma assistência de 503 mil espectadores contra os 243 mil espectadores (19,4%) que assistiram ao programa de Manuel Luís Goucha, na estação concorrente. A distância nas audiências dos programas dos ex-colegas foi ainda maior no segundo dia de transmissão de “O Programa da Cristina”. Estes dados dizem respeito apenas às pessoas que viram o programa em direto, uma vez que ainda estão por anunciar os valores da VOSDAL, que revela o número de espectadores que viram o programa em diferido.

Cristina Ferreira arrancou na segunda-feira "O programa da Cristina" e liderou, segundo dados do Live + Vosdal, com um resultado histórico de 40,1% de share e 6,7% de audiência média, o que corresponde a um total de 653 mil pessoas.

A estreia de Cristina Ferreira na estação de Carnaxide ditou ainda que a SIC liderasse até ao final do dia de segunda-feira, com um share de 20,8%. A SIC não atingia um número superior a 40% de share desde 2002, com o programa "SIC 10 horas", apresentado por Júlia Pinheiro e, mais tarde, por Fátima Lopes.