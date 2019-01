Blogue que divulgou documentos do Benfica e da PLMJ foi encerrado

A página que nos últimos dias publicou documentos de uma das maiores sociedades de advogados do país foi fechada

O blogue Mercado de Benfica, que tem vindo a divulgar documentos e e-mails do Benfica e mais recentemente da sociedade de advogados PLMJ foi encerrado, já não sendo possível aceder aos conteúdos que estavam publicados a partir da plataforma "blogsky.com".

No endereço onde desde há vários dias estava alojado o polémico blogue passou a estar apenas a indicação: “Esta página foi encerrada por violar os nossos termos e condições”.

O blogue teve várias entradas nos últimos dias, com links para endereços ucranianos com pastas de documentos ligados à PLMJ, uma das três maiores sociedades de advogados do país, e que fez a defesa da Benfica SAD no processo E-Toupeira.

Os documentos disponibilizados recentemente naquela plataforma incluíam informação sobre a Operação Marquês, a holding estatal Parvalorem, o processo da EDP e de Manuel Pinho e ainda documentos ligados ao antigo presidente da PT Henrique Granadeiro. A última entrada, publicada anteontem, continha documentação sobre o processo dos vistos gold.

Conforme o Expresso noticiou segunda-feira, a PLMJ confirmou um ataque informático, sem entrar em detalhes sobre os resultados desse ataque.

“Na sequência de sucessivas tentativas de intrusão ilícitas, a segurança de rede de PLMJ foi recentemente comprometida”, confirmou ao Expresso fonte oficial da sociedade de advogados, acrescentando que está “a avaliar o impacto potencial desse acesso ilegítimo a informação, tendo definido de imediato, em conjunto com uma equipa de especialistas, medidas preliminares de proteção e contenção”.

“A segurança das informações dos nossos clientes e a defesa dos seus interesses e direitos são a nossa prioridade”, sublinhou então a PLMJ. Na segunda-feira a Polícia Judiciária já tinha conhecimento do ataque informático à PLMJ.

Esta é a segunda vez este mês que o blogue Mercado de Benfica é encerrado. Aquela página, que divulgou vários documentos e emails do clube da Luz durante vários meses, chegou a estar alojada na plataforma Wordpress.com, mas no início deste mês foi suspensa.