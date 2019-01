Atas de reunião da Reserva Federal mostram preocupação com contexto da economia

Os dirigentes do banco central dos EUA exprimiram preocupações crescentes, quando se reuniram em dezembro, confrontados com a volatilidade dos mercados bolsistas, as tensões comerciais e incertezas sobre o crescimento da economia mundial, foi divulgado nesta quarta-feira.

Estas ameaças e incertezas tornaram o caminho das taxas de juro, que estava com uma tendência de subida, "menos claro", revelaram as atas da reunião do Comité de Política Monetária (FOMC, na sigla em Inglês) da Reserva Federal. Segundo o documento divulgado hoje, os dirigentes da Fed acreditam que com a inflação controlada o banco central pode permitir-se ser "paciente" em relação a futuras subidas das taxas de juro.

Apesar de a Fed ter decidido em 20 de dezembro uma quarta subida da taxa de juro em 2018, o documento mostra que "alguns" dirigentes da Fed argumentaram contra a subida que acabou por ser aprovada.

Entretanto, a Fed reduziu de três para duas a sua previsão de subidas das taxas de juro em 2019. Mas vários economistas admitem que o banco central possa mesmo subir a taxa de juro apenas uma vez em 2019, se a economia perder vigor de forma significativa.