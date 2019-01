Sentimento económico está a baixar na zona euro

O indicador recuou acentuadamente em dezembro, seguindo a tendência em baixa desde outubro, resultando da menor confiança na indústria, serviços, construção e dos consumidores, segundo dados divulgados pela Comissão Europeia

O indicador do sentimento económico recuou marcadamente em dezembro, face a novembro, na zona euro (2,2 pontos) e na União Europeia (2 pontos), segundo dados esta terça-feira divulgados pela Comissão Europeia. O indicador mantém desde outubro uma tendência em baixa em ambas as zonas.

De acordo com dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, em dezembro, o sentimento económico caiu 2,2 pontos para os 107,3 na zona euro e 2 pontos para os 107,6 na União Europeia (UE).

Considerando as cinco maiores economias da zona euro, o indicador enfraqueceu em todas, com maior grau em Espanha (-3 pontos), França (-2 pontos), Alemanha (-1,9), Itália (-1,4) e, marginalmente, na Holanda (-0,3 pontos).

A deterioração do sentimento económico na zona euro resultou da menor confiança na indústria, serviços, construção e dos consumidores, tendo melhorado ligeiramente no comércio de retalho.

No que respeita às maiores economias da UE, o sentimento económico manteve-se virtualmente inalterado no Reino Unido (0,1 pontos) e recuou na Polónia (1,2).

No conjunto dos 28 Estados-membros, a confiança piorou, em linha com a zona euro, nos setores da indústria, serviços, consumidores e construção, tendo também recuado no comércio a retalho.