SIC. Cristina Ferreira bate recorde de 2002 e alcança 40,1% de share na estreia

A SIC não tinha uma manhã tão boa desde 2002. Cristina Ferreira arrancou na segunda-feira "O programa da Cristina" e liderou, segundo dados do Live + Vosdal, com um resultado histórico de 40,1% de share e 6,7% de audiência de média, o que corresponde a 653 mil pessoas.

A estreia de Cristina Ferreira na estação de Carnaxide ditou ainda que a SIC liderasse ao fim do dia, com um share de 20,8%. A SIC não atingia um número superior a 40% de share desde 2002, com o programa "SIC 10 horas", apresentado por Júlia Pinheiro e, depois, por Fátima Lopes.

"Em termos de perfil, o programa de Cristina Ferreira liderou em termos absolutos em ambos os géneros, em todas as classes sociais, nos indivíduos dos 15 aos 64 anos e em todas as regiões, liderando também no universo dos canais generalistas nos mais novos entre os 4 e os 14 anos, recolhendo assim a preferência absoluta de todos os portugueses", pode ler-se num comunicado da SIC.

O principal convidado do novo programa de Cristina Ferreira foi Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica. Vieira falou da infância, do percurso até à presidência do clube da Luz e dos treinadores José Mourinho, Rui Vitória, Jorge Jesus e Bruno Lage.