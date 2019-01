Cerveja portuguesa Quinas entra em 450 lojas da África do Sul em janeiro

A cerveja Quinas vai passar a estar disponível em 450 pontos de venda na África do Sul a partir do final de janeiro, endereçando um mercado onde existe "uma comunidade significativa de portugueses"

A entrada no mercado africano será feita através de um acordo de distribuição com a Model Liquor Distributors, sediada em Meyerton, a 15 quilómetros de Vereeniging, onde existem vários restaurantes portugueses.

"O contacto com o mercado surgiu a partir da nossa presença na feira Taste of Portugal 2030 em Joanesburgo, em 2018, onde tivemos a oportunidade de contactar tanto com distribuidores como com proprietários de várias cadeias", revelou à Lusa Maria João Pereira, garantindo que a cerveja teve "uma ótima aceitação" no evento.

Após a entrada em 450 pontos de venda na fase inicial, a Quinas identifica os restaurantes portugueses como "uma prioridade", mas tem em vista uma expansão mais rápida através da maior cadeia de supermercados da África do Sul, a ShopRite. Se as negociações que estão em curso forem bem sucedidas, a cerveja portuguesa terá acesso a mais 1800 pontos de venda desta cadeia.

A responsável de marketing considera por isso que o país africano "pode ter uma dimensão significativa para a marca", devido ao "consumo de cerveja elevado" e à presença de uma forte comunidade portuguesa. Os dados do Observatório da Imigração da última década apontam para cerca de 200 mil portugueses e lusodescendentes.

Tal como nos outros mercados internacionais para onde a Quinas está a expandir-se, nomeadamente Estados Unidos, a diáspora portuguesa é "a motivação" dos investimentos estratégicos. "O nosso foco é sempre levar uma cerveja portuguesa a todos os portugueses pelo mundo fora", indicou Maria João Pereira.

A entrada neste mercado acontece depois da expansão para São Tomé e Príncipe, França e EUA. Segundo as contas da empresa, "a cerveja é a bebida mais popular" da África do Sul, que representa 34% do mercado global no continente africano. A cerveja é "preferida por 54% da população" sul-africana, diz a empresa, referindo que o consumo desta bebida alcóolica é mais elevado no país que no resto de África.

A Quinas foi apresentada no início de 2018 pelo grupo Domus Capital e tem como objetivo ser "a terceira marca nacional".

Também em janeiro é oficializada a entrada nos Estados Unidos, com distribuição assegurada na Califórnia, Nova Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e Pensilvânia.