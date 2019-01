Talentos nacionais atraem empresas alemãs

Nomes como Siemens, Bosch ou Autoeuropa são bem conhecidos dos portugueses. Em comum têm o facto de serem empresas de origem alemã, com um grande peso na economia nacional, e de empregarem milhares de pessoas.

A maior potência económica da Europa foi, em 2017, quem mais investiu em Portugal, uma escolha justificada pela mão de obra qualificada que encontra em terras lusas, pela estabilidade política e económica do país e pela segurança. “Portugal e Alemanha têm várias coisas em comum, nomeadamente que as suas economias dependem das pessoas. Não temos riqueza natural, petróleo, ouro... mas temos pessoas”, explicou Hans-Joachim Böhmer, diretor executivo da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, durante a cerimónia de entrega do Prémio País, atribuído pelo Expresso e pela Caixa Geral de Depósitos, no âmbito dos Prémios Expresso Economia.