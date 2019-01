Atlântico Europa abre balcão do futuro

À primeira vista, parece um espaço de coworking com vários trabalhadores independentes ou de diferentes empresas. Espalhados pelos 250 m2 deste espaço aberto branco e minimalista (pontuado por tons de azul e cinzento), veem-se homens e mulheres de várias gerações, uma zona lounge, mesas de trabalho e tablets... muitos tablets. À nossa frente, um ecrã gigante saúda os visitantes. “Bem-vindo ao Atlântico Europa”, lê-se.

Quem entra no Atlântico Go depara-se com uma mesa em forma de u com cinco iPads para consultar notícias, o site do banco e outras apps instaladas. Nessa tarde, pequenos e graúdos tiram disso proveito, partilhando a longa mesa com duas funcionárias exclusivamente dedicadas a atender os casos mais simples e rápidos. Quem ali vai apenas para desbloquear o acesso ao site ou obter um cartão de débito, por exemplo, pode falar com as duas sem necessitar de senha. Os restantes tiram-na e, enquanto esperam, entretêm-se com os tablets ou com dois iPhones gigantes na parede, pesquisando produtos, preços ou navegando no site do banco.

A vez de cada visitante aparece no ecrã gigante, mas nele não surge o número da mesa para a qual se deve dirigir, apenas as iniciais de um funcionário. Neste espaço não existem mesas ou lugares fixos, os seis empregados deslocam-se livremente e atendem os clientes em qualquer lugar: sentados nos pufs, numa das mesas livres ou, se o assunto o exigir, em mesas mais recatadas e escondidas ou até numa pequena sala de paredes envidraçadas.

Um só balcão... de futuro

Diariamente passam pelo Atlântico Go, que abriu portas há pouco mais de duas semanas na Avenida da Liberdade, entre 100 e 150 pessoas. Já era assim antes de este balcão único do Atlântico Europa ser transformado numa espécie de balcão do futuro, mas é um número que o seu presidente executivo prevê aumentar. “É possível sermos mais rápidos e diminuirmos os tempos de espera por agora não usarmos papel, termos aumentado o espaço e sermos flexíveis para ajustar os recursos humanos aos picos do Natal, Ano Novo e verão”, afirma ao Expresso Diogo Cunha. “A ideia é que a ida ao Atlântico Go [aberto das 9h às 16h] seja uma experiência positiva: com uma componente lounge e uma capacidade de atender muito elástica para dar resposta a muitas pessoas ao mesmo tempo. É uma forma de atendimento ao estilo da NOS.”

FOTO TIAGO MIRANDA

Além de ter um tipo de atendimento ‘lado a lado’ (com postos de trabalho móveis e atendimento ao cliente em qualquer zona do espaço), o Atlântico Go permite ainda uma opção de self-service. À entrada, há um ATM que permite “depositar e levantar euros ou dólares de forma autónoma, consultar saldos, retirar extratos bancários... Para lhe aceder não é necessário ter o cartão do banco. Basta a app, através da qual se obtém um código que pode, inclusivamente, ser enviado a outra pessoa para levantar dinheiro da nossa conta”, explica o administrador executivo Pedro Leitão. “É um modelo inspirado no MBWay.”

Mais informação e controlo

Com um nome que tem raízes nas lojas físicas da Amazon, o Atlântico Go é para já um espaço-piloto com a ambição de ser replicado noutros países. Mas não é o primeiro. O Santander, por exemplo, já está a testar um balcão do futuro, embora Diogo Cunha e Pedro Leitão garantam que os dois conceitos são diferentes. “Este é o nosso único balcão. Não é um balcão do futuro [entre vários], é o nosso conceito de balcão”, afirmam, realçando que se distancia de outros que apresentam “apenas um subsegmento de balcão com determinada tecnologia ou design”.

Recordando que os dados e a experiência do cliente são a chave para o sucesso da banca, Diogo Cunha e Pedro Leitão realçam que é no cruzamento do Atlântico Go, da app My Atlântico e do Apoio Atlântico que se constrói a estratégia digital do banco. Quase um terço do Atlântico Europa trabalha em funções de tecnologia, indicam ainda. Inteligência artificial e machine learning (capacidade de aprendizagem dos sistemas a partir dos dados), análise de dados, reconhecimento facial, impressão digital e autenticação forte são as principais tecnologias utilizadas pelo banco.

Além da aplicação My Atlântico — que permite adicionar uma conta em dois cliques, enviar IBAN por correio eletrónico, WhatsApp e outras redes sociais, fotografar uma fatura e associá-la a um movimento de conta, bloquear automaticamente um cartão ou restringir a sua utilização a determinadas funcionalidades, horários ou geografias, entre outras —, os clientes podem ainda contar com a ajuda do chat ALICE, que está a aprender com as interações com os clientes para se tornar brevemente num chatbot (assistente virtual movido a inteligência artificial).

Mas a tecnologia não é um fim em si mesma, é uma forma de “dar mais informação e controlo aos clientes para gerirem melhor a sua vida financeira”, realça Diogo Cunha. O presidente executivo acredita este é o caminho que o banco está a percorrer e que a estratégia lhe está a permitir duplicar os clientes anualmente. A área de banca digital já representa cerca de um terço dos recursos captados e 80% dos clientes, que o Atlântico Europa quer aumentar para 100 mil nos próximos três anos.

NÚMEROS 14 mil clientes do Atlântico Europa utilizam a aplicação My Atlântico. O banco já alargou a sua licença bancária a 24 países 50 mil é o número de horas por ano para produção de software no Atlântico Europa. Esta é apenas uma das componentes das funções de tecnologia, nas quais trabalham 30% das pessoas O TRIPÉ DO BANCO

My Atlântico

App ou site para clientes para os ajudar a controlar gastos, poupar e gerir o dinheiro. Quem ainda não é cliente pode abrir conta em 15 minutos, sem ter de se deslocar ao balcão.

Apoio Atlântico

Apoio ao cliente através de telefone ou chat, entre as 8h e as 22h. Ainda são pessoas que respondem através do chat ALICE, mas o objetivo é que no futuro este seja movido a inteligência artificial (chatbot).

Atlântico Go

Balcão único do banco. É um espaço minimalista que abriu há pouco mais de duas semanas e que combina atendimento self-service, móvel e sem papel com tecnologia e zonas de estar confortáveis.

ATLÂNTICO GO

Lado a lado

Atendimento móvel por um funcionário, em qualquer zona do balcão. Há espaços mais visíveis e outros mais recatados, em função do assunto e do cliente

Self-service

ATM permite depositar dinheiro, levantar euros ou dólares e consultar extratos ou saldos de forma automática através da app, sem cartão

Sem papel

Tudo é digital, o papel é evitado para poupar e agilizar processos. Mas não é proibido, se o cliente o solicitar