Alojamento local dá o salto para os hotéis

Reabilitar prédios devolutos ou em ruínas no centro histórico de Lisboa com vista à sua exploração como alojamento local é a aposta da Lisbon Best Apartments (LBA), que já detém seis edifícios totalizando 54 apartamentos, com preços nunca abaixo dos três dígitos e onde os hóspedes contam até com serviço de mordomo. A marca de alojamento local que nasceu há cinco anos como nova área de negócio da promotora imobiliária Coporgest está agora a avançar com um hotel de cinco estrelas no Chiado, cuja obra arrancou há uma semana e deverá estar concluída em finais de 2020.

“Começámos com alojamento local e nesta fase queremos dar o passo para a hotelaria. No nosso grupo não acreditamos em impossíveis”, salienta Ricardo Amantes, diretor comercial e de investimentos da Coporgest, também responsável pela operação da Lisbon Best Apartments, referindo tratar-se de um caso inédito neste sector.

“Não tenho conhecimento de outros grupos de alojamento local a entrar nos hotéis, o contrário é que é mais comum”, refere o responsável, frisando que “Portugal tem evoluído muito na qualidade do alojamento local, o que começou por ser um negócio familiar está a dar lugar a marcas e cadeias que se posicionam neste sector de forma profissional”.

O novo hotel que vai abrir no Chiado resulta de dois edifícios adquiridos pela Coporgest no Largo Bordalo Pinheiro, que estavam anteriormente ocupados por escritórios e vão ficar unificados. Vai chamar-se Lisbon Chiado Hotel, terá 45 quartos, dos quais 13 são suítes, e segundo Ricardo Amantes o investimento total previsto irá rondar €20 milhões. À semelhança dos projetos interiores, só serão mantidas as fachadas dos edifícios, sendo todo o interior demolido e construído de raiz.

“Esta localização no Chiado é excelente, não há muitos hotéis de cinco estrelas no centro histórico de Lisboa e o nosso grande concorrente vai ser o Bairro Alto Hotel”, faz notar o diretor de investimentos da Coporgest. “Vamos ser fiéis à marca e ter um serviço premium. A nossa aposta vai a ser a de competir pela qualidade e não pelo preço.”

Esta aposta já marca a operação de alojamento local na Lisbon Best Apartments. Em 2018 as diárias médias rondaram os €200, com os preços a oscilar entre €100 e €340 consoante as épocas e a tipologia dos apartamentos (que vão de um a três quartos), e atingindo mesmo os €400 em alturas de maior pico.

“Sempre fomos das unidades mais caras de Lisboa porque apostamos no serviço e posicionamo-nos no segmento de topo”, frisa Ricardo Amantes. “Na Booking estamos no top 5 dos alojamentos mais caros. Mas em compensação nos comentários dos clientes temos 9.6 pontos numa classificação até 10”.

NOVA LEI FOI “UM TRAVÃO”

A Lisbon Best Apartments surgiu como “uma aposta estratégica na área do turismo” da Coporgest, promotora imobiliária dedicada a projetos residenciais premium em localizações privilegiadas de Lisboa. Tirando partido das competências da empresa-mãe na reabilitação de edifícios, a LBA estreou-se no alojamento local em 2014 com a abertura de duas unidades, nas zonas do Chiado e de São Bento (o Chiado Trindade Apartments e o São Bento Best Apartments). A estas, vieram somar-se mais quatro unidades, localizadas maioritariamente no Chiado (Chiado Camões Apartments, Chiado Mercy Apartments e Chiado Square Apartments), tendo a última aberto em setembro de 2018 na Avenida Duque de Loulé (Marquês Best Apartments) e integrada no condomínio Sottomayor Residences que pertence à Coporgest.

Os 54 apartamentos de alojamento local da LBA geraram em 2018 um volume de negócios de €2,8 milhões, que subiu 26% face ao ano anterior. Na média anual tiveram uma ocupação de 70% (sobretudo com espanhóis, brasileiros e franceses, destacando-se canadianos ou russos como mercados em forte crescimento) e na passagem do ano só ficaram seis apartamentos por ocupar.

A LBA não tem de momento em carteira mais projetos de alojamento local, até devido à suspensão da atividade nas zonas históricas de Lisboa. A nova lei do alojamento local “é acima de tudo um travão ao crescimento, e a nossa expectativa é que a câmara faça rapidamente um regulamento para ficar tudo clarificado, pois o mercado continua em fase boa”, considera Ricardo Amantes. “O nosso grande projeto em 2019 vai ser o Lisbon Chiado Hotel, e acreditamos que no futuro vai haver oportunidades de crescer com a aquisição de hotéis”.