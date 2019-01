Setúbal lidera na oferta de quintas e herdades

Quem sonha em adquirir uma quinta ou herdade para morar ou rentabilizar através de turismo tem neste momento em venda no bpiexpressoimobiliario.pt 10.800 destas propriedades. São para todos os gostos, quer em dimensão, terreno ou preço. Na localização, são os distritos de Setúbal, Porto e Faro, por esta ordem, que lideram, e em conjunto representam 31% do produto disponível.

Numa análise detalhada à oferta do distrito de Setúbal, verifica-se que aqui estão 1131 quintas/herdades em comercialização. Por €1480 mil pode ser adquirida uma quinta em Azeitão. Conta com uma moradia com sete quartos, apresenta o total de 350 m2 de área construída num lote de terreno com 6 mil m2, e está inserida no Parque Natural da Arrábida. Tem piscina, garagem, armazém, dois poços, árvores de fruto, oliveiras e vinha.

Ainda por estas bandas, mas na freguesia e concelho de Sesimbra, por €300 mil vende-se um destes imóveis com casa com 112 m2 de área bruta e terreno com 7 mil m2, onde se encontra um poço, forno a lenha e árvores de fruto.

NORTE EM SEGUNDO

E se o distrito de Setúbal lidera na oferta de quintas/herdades em comercialização, segue-se-lhe o Porto com 1122 destes imóveis. Neste distrito, mais concretamente na freguesia de Vila Caiz, no concelho de Amarante e com 300 m2 de área útil, está à venda uma quinta por €1,5 milhões. Tem 24 hectares de área, onde se encontra floresta, terra agrícola e vinha. Possui uma casa principal, com piscina, anexos e armazém.

Apenas por €395 mil vende-se uma quinta com vista sobre o rio Douro, localizada na freguesia de Santa Cruz e São Tomé de Covelas, concelho de Baião. Conta com uma casa principal e árvores como castanheiros, sobreiros, laranjeiras e limoeiros. Não é dada qualquer indicação sobre a dimensão da moradia e do terreno em que se insere.

Na terceira posição em termos de oferta surge o distrito de Faro com 1097 propriedades. A dez minutos de Tavira e por €500 mil, vende-se uma quinta com uma habitação de seis assoalhadas, a precisar de obras de recuperação, com 446 m2 de área coberta, inserida num terreno com 18.497 m2.

MENOR OFERTA

Ainda a sul, desta vez na freguesia de Alvor, concelho de Portimão, está em comercialização uma destas propriedades com 622 m2 de área coberta e 9378 m2 de descoberta. Custa €1500 mil, tem pomar e jardim.

Se três distritos do litoral são os que têm mais quintas/herdades à venda no bpiexpressoimobiliario.pt, o arquipélago dos Açores com 41 imóveis, o distrito de Bragança com 85 e o arquipélago da Madeira com 97 são onde há menos produto por onde escolher. Não obstante, na ilha de São Miguel, Açores, vende-se por preço não divulgado, uma quinta em plena produção, com possibilidade de construção e 12.100 m2 de área. Ainda numa ilha, mas na da Madeira e com €3,5 milhões pode ser comprada uma quinta típica destas paragens, com árvores centenárias e vista sobre o Funchal.

Em Bragança e por €2135 mil vende-se uma quinta com 300 hectares onde existem várias construções e algumas ruínas.

Nota: A informação aqui veiculada é obtida a partir da análise da oferta de imóveis no portal bpiexpressoimobiliario.pt, a qual resulta da colocação de imóveis para venda e arrendamento por profissionais licenciados com alvará de mediação imobiliária. Esta informação é alvo de atualização permanente por parte desses profissionais e não constitui nenhuma obrigação contratual do Expresso Imobiliário