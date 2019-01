Lojas na Baixa já são mais caras que na Avenida da Liberdade

É uma estreia. Pela primeira vez desde que há registos, as rendas das lojas de rua na Baixa superaram as da Avenida da Liberdade, a principal artéria de luxo de Lisboa. Além disso, estão muito próximas dos valores praticados no Chiado, a zona de retalho mais cara da capital portuguesa.

De acordo com dados das várias consultoras contactadas pelo Expresso, em 2018, as rendas de lojas de rua na Baixa atingiram valores máximos mensais entre os €105 e os €130 por metro quadrado, enquanto que na Avenida da Liberdade oscilaram entre os €85 e os €100 por metro quadrado e por mês. Já no Chiado, os valores variaram entre os €130 e os €135 por metro quadrado e por mês.