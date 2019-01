Consultor ouvido cinco horas por corrupção no IAPMEI

A Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) já ouviu o consultor de empresas António Cabrita sobre os alegados casos de corrupção envolvendo funcionários deste que é o principal organismo público por onde passam as candidaturas dos empresários aos fundos comunitários.

“Fui convidado pelo IAPMEI para ir lá prestar esclarecimentos no âmbito do inquérito interno que está a decorrer na sequência das denúncias noticiadas pelo Expresso e estive lá cinco horas no dia 26 de dezembro”, diz o consultor. “Levei documentação que suporta as minhas acusações de corrupção e abuso de poder de vários funcionários, acrescentei dados novos sobre negligência e incompetência de mais funcionários. Além do já referido na comunicação social, decidi não identificar nenhum nome para não prejudicar a investigação judicial em curso”.