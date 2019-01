Como duas concessões destruíram €2 mil milhões

As duas concessões Litoral Centro (Brisal) e Autoestradas do Douro Litoral (AEDL) destruíram €2 mil milhões, repartidos pelos consórcios promotores liderados pela Brisa (€590 milhões) e pelo sindicato bancário que participou no project finance.

A Brisal apresenta um capital próprio negativo (€474 milhões) e perdas acumuladas de €751 milhões. Na AEDL, as cifras impressionam mais: €1,1 mil milhões e €1,3 mil milhões, respetivamente. Além da Brisa, construtoras fragilizadas ou em agonia como a MSF Engenharia, Lena e Novopca, com 20% na Brisal, sofrem com a desgraça do negócio. O modelo foi elaborado com base em pressupostos de tráfego que a realidade destroçou. Serviço público, perdas privadas.