‘Brexit’ vai mexer com a economia portuguesa? Gestores dizem ‘nim’

Há um empate nas respostas à pergunta sobre se o ‘Brexit’ poderá afetar severamente a economia portuguesa. Os gestores inquiridos no âmbito do barómetro The Lisbon MBA/Expresso estão divididos. Metade considera que sim, que a saída do Reino Unidos da União Europeia poderá penalizar seriamente a economia lusa, mas a outra metade acha exatamente o contrário.

Já no que respeita à evolução da economia mundial nos próximos três meses, apenas 25,8% dos membros do painel estão otimistas, prevendo um aumento. Mas mais de metade (55,1%) consideram que tudo ficará como está.