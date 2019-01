Powell diz que não se demite se Trump lhe pedir. Wall Street ficou eufórica

O presidente da Reserva Federal norte-americana reafirmou esta sexta-feira a independência do banco central face à Casa Branca durante a assembleia anual da Associação Americana de Economia. Mas acrescentou o que Wall Street queria ouvir: será "flexível" e "escuta" os mercados

"Não [me demito]", respondeu esta sexta-feira, frontalmente, Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), a uma pergunta se sairia se a Casa Branca o pressionasse para tal. Acrescentou, no entanto, que nunca recebeu instruções da Presidência dos EUA sobre política monetária.

Powell participou, juntamente com dois ex-presidentes da Fed, Ben Bernanke e Janet Yellen, na reunião anual conjunta da American Economic Association (AEA) e da Allied Social Science Associaton, realizada em Atlanta, nos EUA.

Os ataques no ano passado do presidente Trump em tweets e entrevistas à equipa dirigente da Fed, acusada de estar "louca" e de estar a cometer "erros" ao subir as taxas diretoras ao longo de 2018, e os rumores de que na Casa Branca se discutiu em dezembro a demissão de Powell, tornaram a frontalidade da resposta do presidente da Fed um dos factos do dia que animou Wall Street.

O atual presidente do banco central contou com o apoio de Bernanke e Yellen na defesa da independência da Fed. O primeiro, que esteve ao leme no período da crise financeira, salientou que o banco central é "uma instituição não partidária" e concordou que a abordagem que Trump tem tido é "problemática".

Powell disse que Fed será flexível

No entanto, Powell disse na reunião anual da AEA aquilo que Wall Street também queria ouvir em matéria de política monetária para 2019. A Fed "será flexível" com as taxas diretoras "se houver uma desaceleração inesperada da economia", e" escuta os sinais" de preocupação do mercado.

No mercado de futuros das taxas diretoras, a probabilidade da equipa de Powell decidir subidas em 2019 é agora de zero, apesar dos banqueiros centrais na última reunião do ano terem projetado dois aumentos. Inclusive, a expetativa do mercado é que a Fed corte as taxas em 25 pontos base na primeira reunião de 2020.

As palavras de Powell em Atlanta juntaram-se a outras duas boas notícias do dia. Em dezembro, a economia norte-americana criou 312 mil empregos, quando a previsão apontava para 184 mil, e os salários subiram ao maior ritmo desde fevereiro de 2009. Delegações dos EUA e da China retomam na segunda-feira em Pequim conversações sobre a guerra comercial .

Na principal bolsa do mundo, os investidores animaram-se. O Dow Jones 30 já subiu mais de 700 pontos na sessão desta sexta-feira, que ainda não terminou. Se se mantiver este disparo, será a quarta maior subida de sempre na história do índice. As outras três registaram-se a 26 de dezembro do ano passado, a recordista com um salto de mais de 1000 pontos, e a 13 e 28 de outubro de 2008, no auge da crise financeira.