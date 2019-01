Inflação na zona euro desce para 1,6% em dezembro. Desacelera pelo segundo mês consecutivo

A inflação homóloga em dezembro em toda a zona euro foi de 1,6%, três décimas menos do que no mês anterior, segundo dados publicados esta sexta-feira pelo Eurostat. O pico da inflação em 2018 registou-se em outubro. Inflação subjacente mantém-se em 1%

A inflação homóloga em dezembro de 2018 na zona euro foi de 1,6%, segundo a estimativa rápida publicada esta sexta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia. A inflação desacelerou pelo segundo mês consecutivo, depois de atingir um pico do ano em 2,2% em outubro. A variação em novembro foi de 1,9%.

A inflação homóloga diz respeito à variação em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Se se excluírem as componentes mais voláteis, relacionadas com energia, alimentação, álcool e tabaco, a inflação subjacente na zona euro é estimada em 1% em dezembro, mantendo-se idêntica à do mês anterior.

A desaceleração da inflação no conjunto da zona euro era de esperar depois da divulgação das variações em dezembro dos Índices Harmonizados dos Preços ao Consumidor (IHPC) de economias importantes do euro. A inflação na Alemanha desceu de 2,2% em novembro para 1,7% em dezembro; em França de 2,2% para 1,9%; em Itália de 1,6% para 1,2%; e em Espanha de 1,7% para 1,2%. Em Portugal, segundo a estimativa divulgada, também, esta sexta-feira, a inflação (na base do IHPC) desceu de 0,9% para 0,6%.